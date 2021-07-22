Волонтеров приглашают на реконструкцию экотропы в Ельне

Источник материала: БелТА

22 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" объявляет набор на волонтерский лагерь по реконструкции участков экотропы на верховом болоте Ельня в Миорском районе. Мероприятие пройдет с 28 июля по 1 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт организации.

Жить во время волонтерского лагеря будут в палатках, поэтому организаторы просят об этом побеспокоиться самостоятельно. Также нужно взять с собой спальник и коврик. Еще понадобятся резиновые сапоги, плащ или доджевик на случай осадков, личная посуда. Питание обеспечат за счет проекта. О транспорте и других организационных нюансах более подробно можно узнать на сайте "Аховы птушак Бацькаўшчыны".

Присоединиться к лагерю можно не на все дни, но преимущество будет у тех волонтеров, которые готовы приехать на пять дней и более. Чтобы записаться в волонтеры, нужно заполнить форму по ссылке - docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczg6FCd7NtGytqsulfW_899QLojqHhrD4o8F5bsV4VBGVWog/viewform

Обновление экотропы - часть проекта "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества". Инициатива финансируется Европейским союзом. Партнерами Миорского райисполкома в ней выступают общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Латвийский сельский форум.-0-