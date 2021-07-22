Правоведение и промышленное рыбоводство - самые популярные специальности среди абитуриентов БГСХА

Источник материала: БелТА

22 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Правоведение и промышленное рыбоводство остаются самыми популярными специальностями у абитуриентов БГСХА. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отдела профориентационной работы Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Андрей Горновский.

"Среди направлений не сельскохозяйственного профиля самым популярным направлением у абитуриентов продолжает быть правоведение. В прошлом году проходной балл на это отделение составил 314, конкурс был 2,2 человека на место. Среди сельскохозяйственных направлений пользуется популярностью промышленное рыбоводство", - отметил Андрей Горновский.

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках в этом году принимает на дневное отделение 900 абитуриентов на бюджетной основе, 62 - на платной. Всего в вузе представлено 19 специальностей.

"С 20 июля стартовал прием документов, на сельскохозяйственные специальности он заканчивается 28 июля, на другие - 26-го. В первую группу входят 12 направлений, среди которых "агрономия", "зоотехния", "селекция и семеноводство" и др. Самые высокие конкурсы и проходные баллы обычно приходятся на не сельскохозяйственную специальность - это "правоведение". Пользуются популярностью "бухучет" и "финансы". По ним принимаются только аттестаты и сертификаты ЦТ. Первая группа же допускает сдачу внутренних экзаменов. По статистике прошлых лет, такую форму выбирают около 35% абитуриентов", - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Николай Кудрявец.

Для тех абитуриентов, которые поступают в вуз по целевым направлениям, условия другие. "Для каждой области - свои квоты. К примеру, Витебская область определила, что нужно шесть агрономов. Если из этого региона будет больше поступающих, между ними тоже будет конкурс. Те, кто не проходит, автоматически перебрасываются на общий конкурс и опять участвуют в соревновании за место в вузе", - подчеркнул Николай Кудрявец.

Свои правила действуют и для выпускников аграрных классов. Они подают только аттестат, целевое направление и проходят собеседование. Прошлый год стал пробным для такого формата приема, были зачислены 83 выпускника профильных классов. В этом году ожидается, что таких абитуриентов будет больше.

По информации Министерства образования, в вузы Могилевской области планируют набрать более 5,2 тыс. студентов.-0-