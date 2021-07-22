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Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают на 12 участках в Минске

22.07.2021 10:47 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 12 участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мобильные датчики с 12.00 до 24.00 контролируют скорость на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, д.99 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.75 (60 км/ч), ул.Орловской, д.80 (60 км/ч), пр.Независимости, д.156 (80 км/ч).

С 18.30 до 3.00 камеры будут фиксировать скоростные нарушения на ул.Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч),ул.Чкалова, д.1 (60 км/ч).

С 19.30 до 3.00 контролировать скорость будут на пр.Партизанском, д.108, к.2 (60 км/ч), ул.Кальварийской, д.25 (60 км/ч), ул.Маяковского, д.24 (60 км/ч) и д.101 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.8 (60 км/ч).

ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Мобильные датчики с 12.00 до 24.00 контролируют скорость на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, д.99 (60 км/ч), пр.Партизанском, д.75 (60 км/ч), ул.Орловской, д.80 (60 км/ч),...
 
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