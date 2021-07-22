Агротуристический кластер создают в Пинске и Пинском районе

Источник материала: БелТА

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске и Пинском районе создают агротуристический кластер, получивший название "Белая цапля", сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Брестского облисполкома.

В Брестской области разрабатывают пилотный проект "Туристический регион Припятское Полесье". Он направлен на повышение привлекательности этого региона для путешественников. Инициатива объединяет Пинск и еще пять южных районов области. Там планируется создать инфоцентры, 16 пеших, водных, велосипедных и комбинированных маршрутов. Например, в Пинске и Пинском районе появится агротуристический кластер. В него войдут заказники "Средняя Припять" и "Простырь", санаторий "Ясельда", Пинский лесхоз, шесть агроусадеб, центр традиционной культуры и быта "Спадчына Палесся", "Днепро-Бугский водный путь", центр туризма и краеведения.

"Кластерная инициатива поддерживается, чтобы создать управляемый туристический продукт, обеспечить непрерывные связи между организациями, комплексно заниматься маркетинговыми мероприятиями. Например, по Припяти курсируют круизный лайнер "Белая Русь" и прогулочные суда. Их пассажирам нужно где-то останавливаться, развлекаться и питаться. Досуг туристов обеспечивают многие участники. Для этого ключевые игроки туристического рынка Пинского региона объединяются в кластер", - отметили в управлении спорта и туризма. Возможно, со временем кластер будет пополняться новыми участниками.

Несмотря на свою самобытность и колоритность, Полесье - еще недостаточно освоенный путешественниками регион. Здесь пока только формируется туристический продукт. Участники кластера "Белая цапля" предлагают разнообразные возможности для отдыха: активного, экологического, познавательного.-0-