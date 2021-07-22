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Ученые БГУ приступили к изучению экологической ситуации на Гребеневском водохранилище в Могилеве

22.07.2021 12:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Ученые Белорусского государственного университета приступили к изучению и оценке экологической ситуации Гребеневского водохранилища в Могилеве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил руководитель МГКУП "Управление коммунальных предприятий" Михаил Голушков.

"Вопрос с очисткой Гребеневского водохранилища (Святого озера) в Могилеве поднимается уже не один год. Долгое время это было излюбленное место отдыха горожан. Однако в последнее время экологическая ситуация на озере обстоит не самым лучшим образом. Мы видим негативную динамику: несколько лет подряд специалисты санстанции берут пробы воды и после изучения запрещают здесь купаться. Виной всему, на наш взгляд, то, что практически посередине водоема находится камышовый остров, где обитает большое количество чаек, - рассказал Михаил Голушков. - Конечно, можно было разработать проект по очистке озера от камышей и тростника. Но прежде чем начинать работы, мы решили досконально изучить вопрос. Потому сегодня к нам прибыла делегация ученых из научно-исследовательской лаборатории экологии ландшафтов БГУ. Они дадут оценку современному состоянию водохранилища и разработают рекомендации по его очистке".

По словам руководителя УКП, главная цель ученых - помочь определить, какие именно виды работ необходимо проводить. "Очистка водоема - очень дорогостоящая и длительная процедура. Помимо уборки камышей и тростника, необходимо привести в порядок дно. Для этого тоже необходимо его изучить - есть ли возможность использовать ил со дна Гребеневского водохранилища в сельскохозяйственных целях, - отметил Михаил Голушков. - Сегодня представители БГУ показали нам карты 1936 и 1978 годов. На первой видно, что на месте, где у нас сегодня озеро, была заболоченная местность, на которой шла разработка торфяных месторождений, рядом находилось соответствующее предприятие. На более поздней карте уже есть водоем. Сотрудники лаборатории также запросили у нас результаты исследования воды в водохранилище на протяжении всего времени, сколько его наблюдали специалисты санстанции. Они подробно все изучат и помогут нам узнать, по какой причине здесь идет превышение по разным показателям: влияет ли на состояние воды расположенный рядом частный сектор, промышленные предприятия, дорога или же причина в процессах, происходящих внутри озера".

Ученые БГУ над изучением Гребеневского водохранилища будут работать в течение двух месяцев. После разработки всех рекомендаций здесь планируют приступить к очистке водоема.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Вопрос с очисткой Гребеневского водохранилища (Святого озера) в Могилеве поднимается уже не один год. Долгое время это было излюбленное место отдыха горожан.
 
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