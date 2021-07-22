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Не задумываясь о себе, стали оказывать помощь: в Бресте выписали отравившихся сероводородом медиков

22.07.2021 12:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Из больницы выписали доктора и медсестру, отравившихся сероводородом во время оказания помощи женщине в здании канализационно-насосной станции в Бресте, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач областной клинической больницы Александр Карпицкий.

Несчастный случай произошел вечером 13 июля. Прибывшие по вызову 22-летняя медсестра и 33-летний врач оказывали помощь 40-летней работнице водоканала. Как и пострадавшая, медики потеряли сознание. Их спасли сотрудники МЧС, а затем госпитализировали. К сожалению, женщина скончалась в больнице. За жизнь медработников сражались их коллеги.

"Первоначально ситуация была очень сложной, потому что оба наших сотрудника - доктор и медсестра - были в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в реанимационное отделение. Они были переведены на искусственную вентиляцию легких, введены в медикаментозную кому. Через двое суток медсестру перевели на спонтанное дыхание, то есть она сама дышала, и самочувствие было неплохое. Доктор был тяжелее, находился на аппарате ИВЛ пять дней. Для лечения консультировались со специалистами, в том числе токсикологами, неврологами. Вчера и врач, и медсестра благополучно были переведены на амбулаторное лечение", - рассказал Александр Карпицкий.

Главврач добавил, что девушка с 2018 года работает в областной больнице, ее коллега - с 2019-го. Вечером 13 июля доктор (врач-уролог) в приемном отделении консультировал пациента. Когда поступила информация о необходимости помощи человеку, они сразу же побежали на место вызова. "Мы благодарственное письмо отправили сотрудникам МЧС, потому что благодаря их оперативности люди остались живы. Считаем, что наши коллеги проявили мужество. Не думая о себе, стали оказывать помощь пострадавшей. Они молодцы, конечно. Будем думать, как их поощрить материально. Обратились и в областную профсоюзную организацию с ходатайством о поощрении медработников нагрудным знаком "За труд во имя жизни", - добавил Александр Карпицкий.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Прибывшие по вызову 22-летняя медсестра и 33-летний врач оказывали помощь 40-летней работнице водоканала. Как и пострадавшая, медики потеряли сознание. Их спасли...
 
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