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В Могилевской области появился первый тысячник на отвозке зерна

22.07.2021 12:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области появился первый водитель-тысячник на отвозке зерна от комбайнов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников АПК.

Первым тысячником на отвозке зерна стал 28-летний Артемий Костюков, водитель РУП "Учхоз БГСХА" Горецкого района. На сегодняшний день он перевез 1050 т зерна. По итогам прошлогодней уборочной кампании молодой работник также был в передовиках и перевез за сезон более 3,8 тыс. т зерна.

По состоянию на 22 июля в регионе убрано 18,1 тыс. га полей или 5% от запланированного. Намолоты составили 60 тыс. т при средней урожайности 33 ц/га. На уборке урожая задействованы почти 1,7 тыс. сельскохозяйственной техники, в том числе 997 комбайнов. На полях трудятся 701 водитель на отвозке зерна и более 1,6 тыс. механизаторов, из числа которых девять - женщины.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Первым тысячником на отвозке зерна стал 28-летний Артемий Костюков, водитель РУП "Учхоз БГСХА" Горецкого района. На сегодняшний день он перевез 1050 т зерна.
 
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