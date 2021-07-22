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Концерт в честь олимпийцев прозвучал на самой высокой точке гребного канала в Бресте

22.07.2021 12:53 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На Брестском гребном канале сегодня состоялся концерт в честь белорусских атлетов, представляющих республику на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

Идея необычной культурной акции принадлежит руководству областного Центра олимпийского резерва по гребле. Воплотил ее камерный оркестр Брестской областной филармонии под руководством дирижера Вячеслава Прилепина при содействии областного центра поддержки спорта.

Музыканты расположились на самой высокой точке гребного канала - шестом этаже административного здания, так называемой судейской башне. Гуляющий на площадке ветер и другие не самые лучшие для выступления условия не помешали коллективу выполнить творческое задание на высоком профессиональном уровне. За четверть часа оркестр сыграл с десяток популярных композиций. В частности, в исполнении музыкантов прозвучали попурри на темы "Битлз", танго "Прощай, Париж" Астора Пьяцолла, Soul Bossa Nova Куинси Джонса и другие.

Концерт в честь олимпийцев прозвучал на самой высокой точке гребного канала в Бресте

"На самом деле мы играли не для зрителей. Идея была записать видео к открытию Олимпиады и разместить в соцсетях, чтобы поддержать наших спортсменов. Игры пройдут на фоне беспрецедентных ограничений: все закрыто, болельщики не смогут сопровождать национальную сборную, на стадионах не будет живой поддержи. А такой необычный формат, мне кажется, привлечет внимание, спортсменов. Думаю, им это будет приятно", - поделился дирижер оркестра.

На Играх XXXII Олимпиады Беларусь представят 109 спортсменов, которые поборются за медали в 20 видах спорта. В том числе 15 атлетов в составе национальной сборной представляют Брестскую область.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.-0-

Концерт в честь олимпийцев прозвучал на самой высокой точке гребного канала в Бресте

Концерт в честь олимпийцев прозвучал на самой высокой точке гребного канала в Бресте

Концерт в честь олимпийцев прозвучал на самой высокой точке гребного канала в Бресте

Концерт в честь олимпийцев прозвучал на самой высокой точке гребного канала в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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Идея была записать видео к открытию Олимпиады и разместить в соцсетях, чтобы поддержать наших спортсменов.
 
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