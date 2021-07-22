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Соловей: здоровье людей - приоритет государственной политики

22.07.2021 13:31 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Здоровье людей - приоритет государственной политики. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА заявил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на открытии нового кабинета КТ в областной клинической больнице.

"В Гомельской области ведется последовательная работа по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения. Ведь приоритет государственной политики - здоровье людей. Так было всегда", - подчеркнул губернатор. По его словам, COVID-19 только внес коррективы: "Мы стали больше закупать оборудования, направленного на диагностику и лечение бронхолегочной системы. Но это за дополнительные средства". Плановые ремонты учреждений здравоохранения и закупка медицинского оборудования - первоочередные статьи расхода областного бюджета, обратил внимание руководитель региона.

"Практически ежемесячно мы открываем новые объекты. В этом году это и операционный блок в третьей горбольнице, педиатрическое отделение на 1-м этаже многоэтажного дома в новостройке областного центра, кабинеты компьютерной томографии в Мозыре, Калинковичах и Гомеле. На прошлой неделе после масштабного ремонта открыли физиотерапевтическое отделение в Добрушской ЦРБ. И это далеко не полный список", - перечислил Геннадий Соловей.

Сегодня новый рентгеновский компьютерный томограф начал работать в Гомельской областной клинической больнице, оборудование отвечает всем современным требованиям.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Об этом заявил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на открытии нового кабинета КТ в областной клинической больнице.
 
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Новый рентгеновский компьютерный томограф начал работу в Гомельской областной больнице
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