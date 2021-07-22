Парк общественного транспорта Бреста пополнится девятью новыми автобусами

Источник материала: БелТА

22 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в этом году парк общественного транспорта пополнится девятью новыми автобусами. Такая информация опубликована в Telegram-канале председателя горисполкома Александра Рогачука, сообщает БЕЛТА.

"Планируем, что в этом году парк Брестского общественного транспорта пополнится девятью новыми автобусами и одним электробусом. Они заменят отработавшие свой ресурс транспортные средства", - написал Александр Рогачук.

Председатель горисполкома отметил, что в первой половине года прибыли четыре новых автобуса и первый электробус. Накануне Брест получил два МАЗа, которые вскоре выйдут на городские маршруты. До конца года парк пополнится еще тремя автобусами, которые предназначаются для пригородных маршрутов.-0-