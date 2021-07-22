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Более 30 обращений поступило в КГК Гомельской области из-за грязной воды в жилых домах

22.07.2021 16:09 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 обращений поступило на горячую линию по качеству услуг водоснабжения, проведенную в Комитете госконтроля Гомельской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

С жалобами обращались жители областного центра и 9 районов области. Основанием для звонка чаще всего становилось непринятие организациями ЖКХ мер по замене изношенных сетей водоснабжения, проведению промывок сети и обеспечению требуемого давления в трубопроводах.

Так, жители Гомеля жаловались, что в мае - июне нынешнего года вода, подаваемая в жилые дома по ул.Кристалловской, Белицкой и Каленикова, имела грязно-коричневый цвет и посторонние примеси. Обращения в эксплуатирующие организации результата не дали, действенные меры по разрешению проблемной ситуации не принимались. Только после звонка на горячую линию КГК и привлечения к рассмотрению проблемного вопроса местных органов власти, недостатки были устранены. А именно проведена гидропромывка внутриквартальной распределительной сети.

Под контролем остается устранение других озвученных гражданами проблем.

В целом в Гомельской области за последние 5 лет по госпрограмме "Комфортное жилье и благоприятная среда" обеспеченность населения качественной питьевой водой увеличилась с 88% до 94%.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Основанием для звонка чаще всего становилось непринятие организациями ЖКХ мер по замене изношенных сетей водоснабжения, проведению промывок сети и обеспечению...
 
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