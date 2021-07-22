ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФОТОФАКТ: В Лидском районе приступили к тереблению льна-долгунца

22.07.2021 16:09 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 июля, Лида /Корр. БЕЛТА/. Механизаторы участка "Лида" ОАО "Кореличи-лен" приступили к тереблению льна-долгунца. В этом году предстоит убрать лен-долгунец на более 1 тыс. га и масляничный лен на 200 га. Через 2-3 недели механизаторы приступят к оборачиванию льна. -0-

Фото Леонида Щеглова

ФОТОФАКТ: В Лидском районе приступили к тереблению льна-долгунца
ФОТОФАКТ: В Лидском районе приступили к тереблению льна-долгунца
ФОТОФАКТ: В Лидском районе приступили к тереблению льна-долгунца
ФОТОФАКТ: В Лидском районе приступили к тереблению льна-долгунца
ФОТОФАКТ: В Лидском районе приступили к тереблению льна-долгунца
ФОТОФАКТ: В Лидском районе приступили к тереблению льна-долгунца
ФОТОФАКТ: В Лидском районе приступили к тереблению льна-долгунца
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Механизаторы участка "Лида" ОАО "Кореличи-лен" приступили к тереблению льна-долгунца. В этом году предстоит убрать лен-долгунец на более 1 тыс. га и масляничный лен...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Парк общественного транспорта Бреста пополнится девятью новыми автобусами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

21.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by