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ФОТОФАКТ: В Лидском районе приступили к тереблению льна-долгунца
22.07.2021 16:09 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
22 июля, Лида /Корр. БЕЛТА/. Механизаторы участка "Лида" ОАО "Кореличи-лен" приступили к тереблению льна-долгунца. В этом году предстоит убрать лен-долгунец на более 1 тыс. га и масляничный лен на 200 га. Через 2-3 недели механизаторы приступят к оборачиванию льна. -0-
Фото Леонида Щеглова
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Механизаторы участка "Лида" ОАО "Кореличи-лен" приступили к тереблению льна-долгунца. В этом году предстоит убрать лен-долгунец на более 1 тыс. га и масляничный лен...
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