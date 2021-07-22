В Витебской области семьям выделят Br1,5 млн для подготовки детей к школе

Источник материала: БелТА

22 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Горисполкомы и райисполкомы Витебской области на помощь семьям в подготовке детей к школе направят Br1,5 млн из местных бюджетов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Выплата единовременной материальной помощи к учебному году многодетным семьям на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), будет осуществляться в размере до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа.

Дополнительную информацию по необходимому пакету документов и сроку выплат родители смогут получить в территориальных центрах социального обслуживания населения по месту жительства. Также мам и пап о необходимости подачи нужных заявлений традиционно предупредят классные руководители школ.

На материальную помощь могут рассчитывать многодетные семьи. Государственная поддержка будет оказана также малообеспеченным семьям, семьям с детьми-инвалидами либо родителями-инвалидами. Этой категории граждан предоставят государственную адресную социальную помощь. Собрать портфель к школе также помогут предприятия и организации, благотворительные фонды и общественные организации.

В Витебской области всем категориям граждан по состоянию на 17 июля финансовую помощь в подготовке мальчиков и девочек к учебному году оказали 1,9 тыс. семьям, в которых проживают 4,2 тыс. детей. Общая сумма выплат составила около Br453 тыс.-0-