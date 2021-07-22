В Витебской области увеличат долю заготовки мягколиственных пород древесины

Источник материала: БелТА

22 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебское государственное производственное лесохозяйственное объединение (ГПЛХО) планирует увеличить долю заготовки древесины мягколиственных пород как минимум до 30% от общего объема. Об этом сообщил на заседании облисполкома гендиректор ГПЛХО Юрий Заблоцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Конъюнктура рынка и спрос на мягколиственные породы в конце прошлого - начале этого года поменялись, и для заполнения этой ниши ГПЛХО увеличит заготовку такой древесины. В будущем ее доля будет составлять не менее 30% от общего объема заготовок. "Такую древесину будем поставлять преимущественно на внутренний рынок. В первую очередь обеспечим переработчиков внутри страны - предприятия "Беллесбумпрома", частной формы собственности, а также население области", - рассказал Юрий Заблоцкий.

На деревообрабатывающих предприятиях страны потребность в этом сырье высокая. Береза, черная и серая ольха, осина идут на переработку. Из них белорусские предприятия изготавливают фанеру, плиты МДФ и плиты ОСП для нужд мебельной и строительной отраслей. Далее уже готовая продукция поступает на экспорт.

До конца года в ГПЛХО планируют заготовить более 1,5 млн куб.м древесины мягколиственных пород. Для увеличения этого объема в труднодоступных местах будут проводиться дорожно-строительные работы. В лесном фонде проложат 40 км дорог, а в следующем - 100 км, что соответствует объему строительства лесных дорог по всей республике. Также лесохозяйственное объединение планирует расширять линейку лесозаготовительной техники и оснастить лесхозы области новыми харвестерами и форвардерами.-0-