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Дорожную разметку нанесут в ночь на 23 июля на 17 участках в Минске

22.07.2021 18:49 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку нанесут ночью на 17 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Речь о развязке пр.Независимости - ул.Острошицкая, в том числе съезды вдоль пр.Независимости; пр.Независимости; ул.Городецкой; ул.Шафарнянской; ул.Яна Чечота; пересечение ул.Ленина с ул.Интернациональной; пересечение ул.Городской Вал с ул.Володарского; пересечениях ул.Якуба Коласа с ул.Кульман, ул.Дорошевича, ул.Хмельницкого, ул.Некрасова, ул.Калинина, ул.Белинского, ул.Волгоградской, ул.Широкой; участке ул.Корженевского от ул.Казинца до ул.Кижеватова; ул.Калинина; ул.Стариновской; ул.Володарского; ул.Фабрициуса; пр.Газеты "Звезда"; ул.Будславской; участке ул.Инженерной от МКАД до пер.Промышленного; участок ул.Промышленной от МКАД до пер.Промышленного.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на данных участках дорог.
 
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