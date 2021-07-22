За время профилактических рейдов в Заводском районе Минска ГАИ выявила 55 мотоциклистов-нарушителей

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За время профилактических рейдов в Заводском районе Минска ГАИ выявила более 50 мотоциклистов-нарушителей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска сейчас активно организуют рейды по предупреждению ДТП с участием мототранспорта. Так, за время профилактических мероприятий были выявлены 55 нарушителей, в том числе двое не имели права управления соответствующей категории, 20 мотоциклов двигались без допуска к участию в дорожном движении, шесть водителей не использовали мотошлем. Все привлечены к административной ответственности.

Профилактические мероприятия продлятся до 26 июля.

Как показывает статистика, основными причинами аварий с мотоциклистами являются превышение скоростного режима, нарушения правил маневрирования, а также опасное или агрессивное вождение. Многие игнорируют требования использовать шлем и мотозащитную экипировку. Некоторые не имеют водительского удостоверения.

Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта неукоснительно соблюдать ПДД.-0-