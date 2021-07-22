Пробег в память о подвиге танковой роты Колобанова пройдет в Минске 25 июля

Источник материала: БелТА

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный легкоатлетический пробег памяти Зиновия Колобанова состоится 25 июля в парке имени 900-летия Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Уже четвертый раз в столице любители бега преодолеют большую и малую дистанции, что своим примером вовлечь в занятия спортом и в ЗОЖ как можно больше людей. А также почтить память героев из танковой роты Зиновия Колобанова.

Мероприятие стартует с возложения цветов к мемориальной доске Зиновия Колобанова по ул.Ташкентской, д.26/2.

Участникам предстоит пробежать дистанции в 1 км и 21 км, старт назначен на 10.00 и на 10.20 возле "Чижовка-Арены". Абсолютные победители на каждой из дистанций среди мужчин и женщин, а также победители и призеры в возрастных группах получат памятные призы.

В августе 1941 года танковая рота в составе пяти танков КВ-1 под командованием старшего лейтенанта Колобанова в ожесточенном бою недалеко от Красногвардейска (ныне - Гатчина) разгромила прорывавшуюся в ближний пригород Ленинграда ударную группу фашистов. Враг потерял 43 танка, 17 бронетранспортеров и более батальона пехоты. В результате наступление на Ленинград было остановлено на две недели. Сам Зиновий Колобанов в том бою подбил 22 немецких танка. После войны трудился на автозаводе в Минске, похоронен на Чижовском кладбище.-0-