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КГК Могилевской области проведет горячую линию о готовности учреждений образования к учебному году

23.07.2021 07:55 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 5 августа начнет работать горячая линия по вопросам готовности учреждений образования к учебному году. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК Могилевской области.

Комитет госконтроля запланировал мониторинг хода подготовки учреждений образования к новому 2021/2022 учебному году. Для всестороннего изучения ситуации пройдет тематическая горячая линия. В этот день с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по телефону 8 (0222) 62-47-75 жители региона смогут сообщить специалистам КГК (в том числе анонимно) информацию о ненадлежащем состоянии зданий и (или) помещений учебных заведений, их спортивных площадок и других объектов.

"Также можно будет рассказать о конкретных нарушениях и бесхозяйственности при расходовании государственных средств на ремонтные работы. Комитет также интересует мнение работников сферы образования об имеющихся проблемах при подготовке школ и других объектов к предстоящему учебному году", - отметили в комитете.

Вся полученная информация будет использоваться для проведения соответствующих контрольных мероприятий.

Кроме обращений на горячую линию, жители региона могут прислать письмо с приложением фото- и видеоматериалов на электронный адрес КГК Могилевской области kgkmogilev@mail.belpak.by.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Комитет госконтроля запланировал мониторинг хода подготовки учреждений образования к новому 2021/2022 учебному году. Для всестороннего изучения ситуации пройдет...
 
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