Дорожную разметку сегодня нанесут на четырех участках в Минске

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дорожную разметку будут наносить сегодня на четырех участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома, сегодня планируется нанесение дорожной разметки на пр. Газеты Правда, ул. В.Сырокомли, ул. П.Панченко и ул.Промышленной.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-