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Дорожную разметку сегодня нанесут на четырех участках в Минске
23.07.2021 07:55 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске дорожную разметку будут наносить сегодня на четырех участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома, сегодня планируется нанесение дорожной разметки на пр. Газеты Правда, ул. В.Сырокомли, ул. П.Панченко и ул.Промышленной.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог.-0-
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По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома, сегодня планируется нанесение дорожной разметки на пр. Газеты Правда, ул. В.Сырокомли, ул. П.Панченко и ул.Промышленной.
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