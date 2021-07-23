Туристический эколого-культурный веломаршрут обустроят в Миорском районе

Источник материала: БелТА

23 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Миорском районе около республиканского ландшафтного заказника "Ельня" появится веломаршрут, на котором можно будет увидеть местные природные красоты и посетить исторические места. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил один из разработчиков маршрута директор социально-экологического учреждения "Сохранение и развитие Ельни" Андрей Литвинов.

Протяженность велотропы составляет 76 км. Стартует она от агроусадьбы "Журавлиная Ельня", хозяин которой Андрей Литвинов. Его активные партнеры - Чепуковские ясли-сад - средняя школа и Дисненский лесхоз. Вместе со специалистом Минского велосипедного общества Антоном Архипенко и сотрудниками сектора спорта и туризма Миорского райисполкома они разработали маршрут по местным достопримечательностям и уединенным местам.

Небольшая часть маршрута пройдет вдоль заказника "Ельня". По дороге любителям езды на двухколесном транспорте будут встречаться глухие позабытые деревушки, родник со святой водой, озеро Важа, дамба, старая усадьба, костел, школа, экотропа заказника. Путь велотуристов также будет лежать через Миоры, а при желании они смогут сделать небольшой заезд на знаменитый водопад на реке Вята близ деревни Прудники. Закольцованный маршрут заканчивается в отправной точке. В будущем партнеры проекта собираются разработать велодистанции по пересеченной местности меньшей протяженности, так как не всем любителям езды на велосипедах по силам преодолеть все 76 км.

"Большую помощь в обкатке веломаршрута оказывают ребята из Чепуковской школы: на своем участке они тестируют его и дают замечания. Недавно подключились и школьники из Повятских яслей-сада - средней школы. Они тоже на своем направлении объезжают маршрут и рассказывают, как проходили дистанцию", - рассказал Андрей Литвинов.

Он также добавил, что для детей из школ проводятся обучающие уроки по ПДД, мастер-классы по устройству и починке велосипеда, встречи с сотрудниками Госавтоинспекции, которые рассказывают о безопасности движения и приемлемой скорости на двухколесном транспорте. Велотрасса в будущем будет использоваться для проведения соревнований.

Социальная инициатива "Создание эколого-культурного туристического веломаршрута по территории Миорского района" реализуется в рамках проекта "Вместе для сообщества и природы: Миорский район". Она стала одним из победителей конкурса по линии международной технической помощи и получила грант на 10 тыс. евро. Инициатор проекта закупил 5 велосипедов, которые будут в распоряжении местных и зарубежных велотуристов. На протяжении всего маршрута будут установлены указывающие знаки и таблички. Предстоит еще провести и небольшие работы по благоустройству, как, например, у святой криницы, где работники Дисненского лесхоза планируют установить навес над родником с ключевой водой.

"Мы с партнерами проекта надеемся, что в наш район будут приезжать любители велопрогулок. Это нужно всей Миорщине, мы стараемся не только для себя. Нам есть что показать и есть что предложить", - добавил Андрей Литвинов.-0-