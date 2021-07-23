Могилевскую область на Олимпийских играх в Токио представят 16 спортсменов

Источник материала: БелТА

23 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевскую область на XXXII Олимпийских играх в Токио представят 16 спортсменов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника отдела учебно-спортивной, организационной и туристической работы управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Игорь Дроздов.

"На Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, от Беларуси выступят 109 спортсменов, - сказал Игорь Дроздов. - Среди них 16 атлетов представляют Могилевскую область. Они будут бороться за медали в 9 видах спорта: гребля на байдарках и каноэ, плавание, стрельба из лука, легкая атлетика, борьба вольная, тяжелая атлетика, дзюдо, бокс и современное пятиборье".

Могилевская область богата спортивными традициями. В регионе 56 организаций физической культуры и спорта готовят спортивный резерв и спортсменов высокого класса. На базе двух училищ олимпийского резерва и 54 специализированных учебно-спортивных учреждений занимаются около 19 тыс. человек. В области культивируется 45 видов спорта, в том числе 36 олимпийских.

"С начала года наши спортсмены завоевали на чемпионатах, кубках и первенствах мира и Европы 59 медалей различного достоинства, в том числе 40 - по олимпийским видам спорта, - уточнили в управлении. - Призером чемпионатов мира и Европы в эстафетах по современному пятиборью стал Илья Полозков, чемпионами Европы по вольной борьбе - Ирина Курочкина, гребле на байдарках и каноэ - Владислав Литвинов, плаванию (инваспорт) - Игорь Бокий. Мы надеемся на успешное выступление наших спортсменов в Токио и дальнейший вклад Могилевской области в развитие олимпийского движения в Беларуси".

За время проведения Олимпийских игр на счету региона несколько десятков наград. Первую олимпийскую медаль в истории могилевского и белорусского спорта в 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне завоевал легкоатлет Михаил Кривоносов (серебро в метании молота). Россыпь золотых наград представители Могилевской области привезли с Олимпиады в Сеуле в 1988 году: чемпионами стали Виктор Ренейский (гребля на байдарках и каноэ), Светлана Баитова (художественная гимнастика), Юрий Шевцов (гандбол) и Сергей Горлукович (футбол).-0-