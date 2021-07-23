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Профсоюзы Гродненской области проверили сельхозорганизации накануне уборочной

23.07.2021 09:57 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзный мониторинг сельхозорганизаций Гродненской области выявил ряд нарушений, сообщили БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Технические инспекторы труда провели в июне-июле свыше 130 мониторингов в организациях, которые задействованы в уборке зерновых. Выданы более 100 рекомендаций на устранение выявленных нарушений требований охраны труда. Кроме того, рекомендовано приостановить эксплуатацию 49 единиц неисправного производственного оборудования, инструмента и механизмов, не обеспечивающих безопасные условия труда.

"Особое внимание уделялось вопросам обеспечения участников жатвы средствами индивидуальной защиты, горячим питанием и питьевой водой, душевыми с горячим и холодным водоснабжением. Например, мониторинг одного из хозяйств Свислочского района показал, что в ремонтной мастерской вода привозная и отсутствуют душевые. Было принято решение о приобретении летнего душа с тамбуром и баком 200 л с подогревом за счет средств Гродненского областного комитета профсоюза работников АПК", - рассказал главный технический инспектор труда объединения профсоюзов Дмитрий Горовенко. Подобное нарушение выявлено и в одном из хозяйств Ивьевского района, где не завершили ремонт бытового помещения и не установили душевые.

Также отмечены факты, когда не все работники были обеспечены спецобувью, головными уборами. В одном случае работникам выделялась спецодежда с высокой долей содержания химических волокон.

Руководителям организаций и предприятий, в которых были установлены нарушения, направлены рекомендации об устранении. Профсоюзы продолжат мониторинги соблюдения законодательства об охране труда в сельскохозяйственных организациях.

В результате совместной работы в организациях Гродненской области в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го количество погибших на производстве снизилось с 10 до 5 человек, а тяжело травмированных - с 38 до 36 человек.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзный мониторинг сельхозорганизаций Гродненской области выявил ряд нарушений, сообщили БЕЛТА в...
 
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