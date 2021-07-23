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ФОТОФАКТ: Уборочная кампания идет в Дзержинском районе
23.07.2021 10:47 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе идет уборочная кампания. В ОАО "Боровое-2003" ежедневно выходят на уборку девять экипажей, намолот за день составляет в среднем 400 т.-0-
Фото Павла Орловского
Механизатор Виктор Свидинский
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В Дзержинском районе идет уборочная кампания. В ОАО "Боровое-2003" ежедневно выходят на уборку девять экипажей, намолот за день составляет в среднем 400 т.
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