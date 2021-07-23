Источник материала: БелТА

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе определили площадку для строительства мусороперерабатывающего завода, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по саночистке КПУП "Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление г.Пинска" Валерий Сороченко.

Пинск определен региональным оператором по сбору твердых коммунальных отходов непосредственно в городе, а также в Пинском и Ивановском районах. Сейчас заказчик занимается поиском организации, которая разработает проект мусороперерабатывающего завода. "Информация уже опубликована. Потребуется около месяца, чтобы определить, кто будет делать проект. Ориентировочно строительство начнется не раньше 2023 года", - сказал Валерий Сороченко.

Для строительства завода отведены 7,7 га на территории бывшего свинокомплекса "Южное". Коммунальщики рассматривают вариант размещения поблизости и полигона, поскольку нынешний исчерпал свои возможности. Мусороперерабатывающий комплекс построят в отдалении от жилого массива. До ближайшего населенного пункта - деревни Вулька Городищенская - 9 км, до Пинска - около 20 км.

"Будут соблюдены все санитарные нормы. Логистика хорошая, недалеко проходит трасса М10. На комплексе в год планируем перерабатывать 80-85 тыс. т ТКО в год. Если присоединятся в перспективе Лунинецкий и Столинский районы, то мощности вырастут до 110-120 тыс. т", - пояснил замдиректора ЖРЭУ Пинска.

Коммунальщики разработали схему раздельного сбора и вывоза отходов с территории частного и многоэтажного секторов, приобретения мусоровозов. В зоне индивидуальной застройки в каждом домовладении предусматривается установить по два контейнера: для обычных отходов и ВМР. В районах многоэтажной застройки ставят заглубленные контейнеры и контейнеры для вторичных ресурсов.-0-