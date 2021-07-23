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Товары к школе предлагают более 600 торговых объектов Гродненской области

23.07.2021 12:01 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Товары школьного ассортимента в Гродненской области реализуют более 600 торговых объектов различной формы собственности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении торговли Гродненского облисполкома.

Поставка товаров для школьников в торговую сеть началась в мае и продолжится до сентября.

"Производители предлагают более 230 моделей одежды делового стиля для девочек, для мальчиков - более 210 моделей. Для формирования удобных в носке комплектов также предлагают около 75 моделей трикотажных изделий - джемперы, жилеты и жакеты для девочек и мальчиков. Примерно такое же модельное разнообразие включает ассортимент детской обуви к школьному сезону", - рассказали в управлении торговли Гродненского облисполкома.

Специалисты отметили, что одеть ребенка в школу обойдется в этом году от Br250-520. Ориентировочная стоимость рюкзака и канцелярских принадлежностей с учетом покупательских предпочтений и качества составит от Br100.

Сейчас школьный ассортимент предлагают более 600 торговых объектов в области. К слову, в преддверии школьного сезона торговля предложит покупателям скидки, акционные и дисконтные программы.

Востребованным у покупателей остается формат школьных ярмарок. В Гродно такая ярмарка начинает сегодня работу на площадке у ТЦ Old city. В Лиде школьная ярмарка уже работает у Дома торговли. Также нестационарные торговые объекты со школьным ассортиментом будут работать на площадках в центральной части городов, на территориях, примыкающих к торговым объектам, и рынках.

Специалисты советуют родителям обращать внимание на качество товаров, внимательно читать этикетки на понравившейся одежде. Рискованно совершать покупки в местах стихийной торговли. Мероприятия по выявлению и пресечению фактов поступления и реализации на внутреннем потребительском рынке продукции иностранного производства, не соответствующей требованиям качества и безопасности, проводят также инспекция Госстандарта и представители санэпидслужбы.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Товары школьного ассортимента в Гродненской области реализуют более 600 торговых объектов различной формы...
 
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