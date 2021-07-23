Новые места произрастания лишайников нашли в Беловежской пуще

Источник материала: БелТА

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ученые обнаружили в Национальном парке "Беловежская пуща" новые места произрастания лишайников, занесенных в Красную книгу. Такая информация опубликована на официальном сайте нацпарка, сообщает БЕЛТА.

Научные исследования проходили на территории Никорского и Хвойникского лесничеств. Биологи из Гомеля и Гродно изучали лишайники и лихенофильные грибы. Они нашли новые места произрастания лишайников, занесенных в Красную книгу Беларуси.

"Также отобран материал, предположительно, нового для науки вида лишайников для проведения последующих химических и молекулярно-генетических методов исследований. Кроме этого, были отобраны пробы лишайников-аккумуляторов для химического элементного анализа", - отметили в научным отделе национального парка.

Многовековой пущанский лес с обилием мертвой древесины богат лишайниками. Сейчас их зарегистрировано более 250 видов. Отмечается, что большинство краснокнижников произрастает именно в Беловежской пуще.

Лишайники называют индикаторами загрязненности окружающей среды. Они не могут жить в местах, где воздух насыщен вредными газами.-0-