В Минской области работают 55 школьных базаров и более 580 уголков первоклассника

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области работают 55 школьных базаров и 584 уголка первоклассника. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в главном управлении торговли и услуг Миноблисполкома.

"Школьные базары начали открываться в Минской области с 15 июля. Сейчас они работают во всех городах региона, в сельской местности торгуют выездные бригады государственных магазинов. Функционирует 55 школьных базаров и 584 уголка первоклассника, необходимые товары также можно приобрести в более чем 1,1 тыс. магазинов", - рассказали в управлении.

Традиционно в торговых точках Минской области представлен широкий ассортимент обуви, одежды, чулочно-носочных изделий, рюкзаков и ранцев, бумажно-меловых и канцелярских товаров. Регулярно действуют скидки и акции.

Ориентировочная стоимость набора необходимых для учебы предметов для учащихся 1-4-х классов составляет от Br62 до Br314, для 5-9-х классов - от Br63 до Br356, для 10-11-х классов - от Br79 до Br384.-0-