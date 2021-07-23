Источник материала: БелТА

23 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Славянка" к новому учебному году почти на 60% обновило модельный ряд школьной формы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор предприятия Теймураз Бочоришвили.

"Акционерное общество к 1 сентября уже выпустило 28,6 тыс. единиц школьного ассортимента, из которых 2 тыс. экспортировано в Россию, - сказал руководитель. - В планах произвести еще 8 тыс. единиц школьной одежды на внутренний рынок и 10 тыс. - для соседнего государства. В этом году мы предлагаем покупателям 68 моделей школьной одежды, причем 40 из них - принципиально новые по сравнению с ассортиментом 2020 года".

Среди новинок - сарафаны, юбки, блузы, джемпера для мальчиков, пиджаки и костюмы с элементами отделки в стиле кежуал. Модели, пользовавшиеся популярностью в 2020 году, запущены в производство повторно. С учетом возросшего потребительского спроса на ассортимент для детей школьного возраста нестандартных размеров на предприятии выпущено и готово к отгрузке 2,2 тыс. единиц пиджаков, брюк и джемперов для мальчиков третьей и четвертой полноты.

"По сравнению с 2020 годом цены на продукцию из-за возросшей стоимости сырья поднялись на 5-10%, - отметил Теймураз Бочоришвили. - Так, комплект школьной одежды для мальчика (пиджак, брюки, жилет) в зависимости от размерного ряда обойдется покупателю от Br130 до Br165, для девочки (юбка, блузка, жакет) - от Br96 до Br125. Вместе с тем цены на нашу продукцию ниже среднерыночных. Кроме того, с 1 июня на коллекции прошлых лет действует скидка от 30% до 50%, а с 20 августа - 15% на коллекцию этого года".

ОАО "Славянка" - одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Беларуси. Его производственная мощность составляет до 600 тыс. единиц готовых изделий в год. Акционерное общество имеет многолетний и плодотворный опыт работы с фирмами Финляндии, Великобритании, Франции, Польши, России и других стран.-0-