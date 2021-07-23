В двух водоемах Могилевского района показатели кишечной палочки превысили норму в 5-6 раз

Источник материала: БелТА

23 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В пробах воды из двух водоемов Могилевского района в 5-6 раз превышены показатели кишечной палочки. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

По результатам выполненных повторных исследований проб воды из рекреаций Могилевского района по состоянию на 21 июля этого года установлено, что в водоеме д.Вильчицы вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. "Это подтверждают неоднократные исследования. При этом наблюдается тенденция к ухудшению качества воды в этой зоне рекреации. Так, в пробах, отобранных 13 июля, индикаторный показатель кишечной палочки достиг 620 КОЕ/100 куб.см при допустимом не более 100 КОЕ/100 куб.см", - рассказали в зональном центре.

Ухудшение качества воды отмечают специалисты и в реке Днепр в районе д.Полыковичи. По пробам, взятым здесь 29 июня и 6 июля, установлено, что индикаторный показатель кишечной палочки достиг значения 500 КОЕ/100 куб.см.

Специалисты запретили купание детей, взрослых и занятия водными видами спорта в водоемах д.Вильчицы, а также приостановили купание детей и взрослых в зоне рекреации реки Днепр в районе д.Полыковичи.-0-