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ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе

23.07.2021 13:27 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 27-е Минские областные соревнования среди вальщиков леса прошли 23 июля в Крупском районе. В них приняли участие 22 команды со всего региона. Соревнования прошли в шесть этапов, начиная от замены цепи в бензопиле, заканчивая одним из самых зрелищных видов – валкой леса. -0-

Фото Павла Орловского

ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе

ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
 
Теги: Минск
 
 
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27-е Минские областные соревнования среди вальщиков леса прошли 23 июля в Крупском районе. В них приняли участие 22 команды со всего региона.
 
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