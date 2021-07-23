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ФОТОФАКТ: Областные соревнования среди вальщиков леса прошли в Крупском районе
23.07.2021 13:27 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 27-е Минские областные соревнования среди вальщиков леса прошли 23 июля в Крупском районе. В них приняли участие 22 команды со всего региона. Соревнования прошли в шесть этапов, начиная от замены цепи в бензопиле, заканчивая одним из самых зрелищных видов – валкой леса. -0-
Фото Павла Орловского
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27-е Минские областные соревнования среди вальщиков леса прошли 23 июля в Крупском районе. В них приняли участие 22 команды со всего региона.
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