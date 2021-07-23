Источник материала: БелТА

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе из-за ремонта затруднено движение. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Сегодня в пункте пропуска "Каменный лог" (с литовской стороны "Мядининкай") проходят работы по замене асфальтобетонного покрытия.

"Прием транспортных средств, следующих на въезд в Республику Беларусь, осуществляется по выездному направлению", - отметили в таможне.

Перевозчиков, следующих через этот участок белорусско-литовской границы, просят учитывать данную информацию.-0-