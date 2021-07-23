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В пункте пропуска "Каменный Лог" из-за ремонта затруднено движение

23.07.2021 14:55 — | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе из-за ремонта затруднено движение. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Сегодня в пункте пропуска "Каменный лог" (с литовской стороны "Мядининкай") проходят работы по замене асфальтобетонного покрытия.

"Прием транспортных средств, следующих на въезд в Республику Беларусь, осуществляется по выездному направлению", - отметили в таможне.

Перевозчиков, следующих через этот участок белорусско-литовской границы, просят учитывать данную информацию.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня в пункте пропуска "Каменный лог" (с литовской стороны "Мядининкай") проходят работы по замене асфальтобетонного покрытия.
 
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