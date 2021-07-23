ГАИ Гродненской области в выходные отработает места отдыха и развлечений

Источник материала: БелТА

23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция региона в выходные планирует отработать места проведения развлекательных мероприятий и отдыха, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Повышенное внимание таким местам уделят в ночное и вечернее время.

"Будет использоваться негласный и смешанный контроль за дорожным движением", - отметили в ГАИ. Также инспекторы дадут разъяснения о правилах безопасного поведения на дороге и ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Кроме того, в центре внимания будут мотоциклисты. Рейдовые группы будут пресекать нарушения ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявлять мотоциклы с конструктивными изменениями, а также не зарегистрированные в установленном порядке.-0-