Практика курсантов МЧС проходит в Борисовском районе

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общепрофессиональная практика обучающихся на 3-х курсах факультетов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности проходит на базе филиала Университета гражданской защиты МЧС под Борисовом. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

Цель практики - совершенствование приемов и способов тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ с применением пожарной и аварийно-спасательной техники, пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента и оборудования, альпинистского снаряжения и оборудования, плавательных и спасательных средств на воде.

Организаторами выступают кафедры ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной аварийно-спасательной техники и пожарной аварийно-спасательной подготовки, а также кафедра процессов горения и взрыва при участии дежурных смен учебной пожарной аварийно-спасательной части.

В течение двух недель курсанты в условиях, приближенных к боевым, закрепят теоретические знания, полученные в университете МЧС по специальным дисциплинам, пройдут техническую и тактико-специальную подготовку.

Расписанием предусмотрено закрепление знаний по основным требованиям электробезопасности, работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, а также с инструментом, имеющим мото-, пневмо-, электропривод, и многое другое.

Кроме того, будущие спасатели отработают и элементы боевого развертывания отделений и дежурных смен, потушат пожары в жилых домах, электроустановках и в зданиях повышенной этажности, а также ликвидируют чрезвычайные ситуации на автомобильном, авиационном и железнодорожном транспорте, проведут аварийно-спасательные работы в зонах химического заражения.

Итоги практики будут подведены 31 июля.-0-