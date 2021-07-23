В Могилевской области сократилось количество преступлений среди несовершеннолетних

Источник материала: БелТА

23 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области в этом году сократилось количество преступлений среди несовершеннолетних. Такая информация была озвучена во время заседания областной коллегии прокуратуры Могилевской области по итогам работы за январь - июнь 2021 года, передает БЕЛТА.

"В Могилевской области в этом году сократилось количество преступлений среди несовершеннолетних - с 65 случаев за аналогичный период прошлого года до 52 в этом году. Удельный вес преступлений несовершеннолетних в регионе в общей структуре преступности наименьший по республике - он составил 1,4%", - подчеркнули в прокуратуре.

Также в этом году сократилось количество преступлений, совершенных группой лиц, - с 265 до 218; ранее судимыми - с 1344 до 1260; в состоянии алкогольного опьянения - с 1142 до 1103. "Меньше было убийств, умышленных причинений тяжких телесных повреждений, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, разбоев, вымогательств, хулиганств, краж, в том числе из жилья, угонов, уклонений родителей от содержания детей, уголовно наказуемых управлений транспортными средствами в состоянии опьянения", - отметили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Вместе с тем в регионе отмечен общий рост зарегистрированных преступлений - с 4686 до 5353 (14,2%). Рост преступлений отмечен в сфере высоких технологий - 1015 против 520 за аналогичный период в прошлом году. Чаще выявлялись грабежи, мошенничества, уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (+49,3%).

За 6 месяцев 2021 года на пожарах погибли 60 человек (за этот период в прошлом году - 42), на производстве - 6 (4), вследствие утопления - 31 (22), в том числе 5 (1) несовершеннолетних детей. "Обеспокоенность в прокуратуре вызвала порой низкая эффективность работы служб по предупреждению чрезвычайных происшествий с детьми. За истекший период в области погибли 10 детей, тогда как за аналогичный период прошлого года - 4", - отметили в службе информации.

В этом году прокуроры вскрыли многочисленные нарушения и в сельскохозяйственной отрасли региона. После проверок с иными правоохранительными и контролирующими органами возбуждены и расследуются уголовные дела о сокрытии падежа животных, фиктивном отражении результатов работы. Органы прокуратуры области на постоянной основе проводили мониторинги в сфере АПК по линии сохранности товарно-материальных ценностей, исполнительской и трудовой дисциплины в период посевной и уборочной кампаний. Особое внимание при этом уделено контролю за устранением ранее выявленных нарушений.

Прокурор Могилевской области Александр Чадюк подчеркнул необходимость повысить эффективность надзора за исполнением законодательства о профилактике правонарушений, проанализировать причины роста падежа крупного рогатого скота и принять дополнительные меры для минимизации потерь при изготовлении продукции животноводства и возмещения причиненного ущерба", - подчеркнули в областном ведомстве.

Заместитель генерального прокурора Сергей Хмарук в своем выступлении подчеркнул важность надзора за соблюдением законности в период уборочной кампании. Ориентировал коллег на повышение уровня возмещения ущерба от преступлений, выявление коррупционных правонарушений. Подчеркнул необходимость усилить роль прокуроров в координации работы по противодействию коррупции, поскольку в регионе еще не исключены нарушения законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг) и коррупционные риски при использовании бюджетных средств.-0-