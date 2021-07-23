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На Гомельской ТЭЦ-2 завершили капитальный ремонт энергоблока №2

23.07.2021 15:29 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Гомельской ТЭЦ-2 завершили капитальный ремонт энергоблока №2, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Капитальный ремонт энергоблока №2 мощностью 180 МВт в филиале "Гомельская ТЭЦ-2" стал частью подготовки к предстоящему отопительному сезону 2021/2022. "Для обеспечения надежной и экономичной работы энергоблока заменены два блока пакетов змеевиков конвективного пароперегревателя высокого давления парового котла ТГМЕ-206. Проведен ремонт запорно-регулирующей арматуры, насосных установок, паровой теплофикационной турбины, турбогенератора с заменой бандажных колец ротора. Модернизировано запально-сигнальное устройство горелок парового котла", - отметили на предприятии.

Энергоблок был включен в сеть Белорусской энергосистемы.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Капитальный ремонт энергоблока №2 мощностью 180 МВт в филиале "Гомельская ТЭЦ-2" стал частью подготовки к предстоящему отопительному сезону 2021/2022.
 
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