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ФОТОФАКТ: Уборка пивоваренного ячменя в Ивьевском районе
23.07.2021 16:05 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Механизаторы КСУП "Баума" приступили к уборке пивоваренного ячменя.-0-
Фото Леонида Щеглова
Механизаторы КСУП "Баума" Виктор Миса и Валерий Ромук
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Механизаторы КСУП «Баума» приступили у уборке пивоваренного ячменя.
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