Дорожную разметку нанесут в ночь на 24 июля более чем на десяти участках в Минске

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку нанесут ночью более чем на десяти участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Речь о пересечении ул. Ленина с ул. Интернациональная; пересечении ул. Городской Вал с ул. Володарского; пересечении ул. Якуба Коласа с ул. Кульман, ул. Дорошевича, ул. Хмельницкого, ул. Некрасова, ул. Калинина, ул. Белинского; пер. Калинина; ул. Натуралистов; ул. Севастопольская; ул. Ландера; пер. Промышленный; участке ул. Инженерная от МКАД до пер. Промышленный; участке ул. Седых от ул. Карбышева до ул. Калиновского; участке ул. Корженевского от ул. Казинца до ул. Ландера; участке пр. Рокоссовсого от ул. Плеханова до ул. Малинина.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.-0-