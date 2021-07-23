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Нотариусы Бреста в День города проконсультируют бесплатно
23.07.2021 19:23 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Бреста 28 июля бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.
Акцию по бесплатному консультированию, приуроченную к празднованию Дня города в Бресте, проводит Брестская областная нотариальная палата.
В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору Бреста и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей.
Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро города Бреста и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.-0-
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Акцию по бесплатному консультированию, приуроченную к празднованию Дня города в Бресте, проводит Брестская областная нотариальная палата.
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