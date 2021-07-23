Нотариусы Бреста в День города проконсультируют бесплатно

Источник материала: БелТА

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нотариусы Бреста 28 июля бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщает БЕЛТА.

Акцию по бесплатному консультированию, приуроченную к празднованию Дня города в Бресте, проводит Брестская областная нотариальная палата.

В течение дня все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору Бреста и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей.

Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро города Бреста и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.-0-