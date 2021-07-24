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Светофор не работает на пересечении ул.Долгобродской с переулком Козлова в Минске
24.07.2021 10:17 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светофор не работает на пересечении ул.Долгобродской с переулком Козлова в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"В связи с ремонтными работами на пересечении улицы Долгобродской с переулком Козлова до 14.00 не будет работать светофорный объект", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-
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"В связи с ремонтными работами на пересечении улицы Долгобродской с переулком Козлова до 14.00 не будет работать светофорный объект", - говорится в сообщении.
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