Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светофор не работает на пересечении ул.Долгобродской с переулком Козлова в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с ремонтными работами на пересечении улицы Долгобродской с переулком Козлова до 14.00 не будет работать светофорный объект", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.-0-