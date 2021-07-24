Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня нанесут на трех участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Якубова, ул. В.Сырокомли, ул. П.Панченко.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-