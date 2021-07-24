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Дорожную разметку сегодня нанесут на трех участках в Минске
24.07.2021 10:17 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожную разметку сегодня нанесут на трех участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Якубова, ул. В.Сырокомли, ул. П.Панченко.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-
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По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Якубова, ул....
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