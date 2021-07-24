Мобильные датчики контроля скорости работают на 12 участках в Минске

Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости сегодня работают на 12 участках в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Мобильные датчики контроля скорости с 12.00 до 24.00 будут работать на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр. Независимости, д. 99 (60 км/ч), пр. Партизанском, д. 75 (60 км/ч), ул. Орловской, д. 80 (60 км/ч), пр. Независимости, д. 156 (80 км/ч).

С 19.30 до 3.00 датчики будут работать на пр. Партизанском, д. 108 к. 2 (60 км/ч), ул. Кальварийской, д. 25 (60 км/ч), ул. Маяковского, д. 24 (60 км/ч), ул. Маяковского, д. 101 (60 км/ч), пр. Партизанском, д. 8 (60 км/ч), ул. Ташкентской, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч), ул. Чкалова, д. 1 (60 км/ч).

"Просим быть внимательными и соблюдать скоростной режим", - призвали в ГАИ.-0-