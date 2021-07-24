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Первых тысячников чествовали в Гомельской области на уборке зерна

24.07.2021 13:45 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июля, Брагинский район /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе на полевом стане ОАО "Чемерисский" чествовали сегодня первых в Гомельской области комбайнеров-тысячников, а также водителей, которые перевезли с хлебных нив свыше 1 тыс. т зерна нового урожая. Слова поздравлений передовикам адресовал председатель облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Намолот в 1 тыс. т зерна преодолели экипаж отца и сына - Михаила и Виталия Солдатенко, а также тандем братьев Петра Ефименко и Михаила Галко.

"Это первые в стране тысячники на гомельской технике", - обратил внимание Геннадий Соловей.

В едином звене с ними трудятся водители-тысячники Владимир Метлицкий, Александр Кравченко, Константин Алишевский, Григорий Молочко, тысячный рубеж перешли и водители ОАО "Имени Жукова" Владимр Шахницкий и Вячеслав Гончар.

"Почти год назад мы чествовали передовиков жатвы в этом же сельхозпредприятии - "Чемерисском". Экипаж Солдатенко был и тогда в лидерах ", - напомнил губернатор.

Он подчеркнул: труд хлебороба - один из наиважнейших. "Конечно, погода внесла свои коррективы в наши планы. Но вы, работая на передовой, делаете все возможное, чтобы без потерь убрать выращенный урожай, достичь высоких результатов, обеспечить продовольственную безопасность страны. Спасибо за ваш труд", - сказал Геннадий Соловей.

Председатель облисполкома добавил, что государство оказывает большую поддержку АПК - и в плане обеспечения топливом, и ремонта техники, и в других аспектах.

Передовикам жатвы председатель облисполкома вручил благодарности и подарки.

"Моя уборочная началась в 2008 году. За это время побывал шесть раз на республиканских "Дажынках". В нынешнем году урожайность на полях - в среднем 26 ц/га. Ставим цель - превзойти результат 2020-го и собрать больше 1,6 тыс. т", - рассказал Михаил Солдатенко. Второй сезон комбайнер собирает урожай в тандеме с сыном, который еще учится, но на каникулах работает на хлебных нивах. Михаил Солдатенко признался, что среди экипажей царит соревновательный дух, и это хороший стимул активно идти к намеченным целям.

Для водителя Константина Алишевского нынешняя уборочная четвертая по счету. "За день выходит рейсов 15 от поля к зернотоку, получается километров под 200. Есть настроение, есть все условия, чтобы преодолевать все новые и новые рубежи", - заключил он.-0-

 
 
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Намолот в 1 тыс. т зерна преодолели экипаж отца и сына - Михаила и Виталия Солдатенко, а также тандем братьев Петра Ефименко и Михаила Галко.
 
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