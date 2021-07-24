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ФОТОФАКТ: Фестиваль "Берагіня" проходит в Октябрьском
24.07.2021 13:45 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XI Республиканский фестиваль фольклорного искусства "Берагіня" проходит в городском поселке Октябрьский (Гомельская область). По традиции участниками уникального в своем роде форума стали носители и преемники художественных традиций - аутентичные фольклорные коллективы художественного творчества из Беларуси, самобытные коллективы, исполнители народных бытовых танцев, народные музыканты, мастера различных видов ремесел и другие. -0-
Фото Сергея Холодилина
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По традиции участниками уникального в своем роде форума стали носители и преемники художественных традиций - аутентичные фольклорные коллективы художественного...
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