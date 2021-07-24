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В Гомельской области зерновые убраны на 23% площадей

24.07.2021 14:35 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июля, Брагинский район /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области зерновые и зернобобовые культуры убраны на 23% площадей, сообщил сегодня журналистам председатель облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Из общего по стране 1 млн т зерна вклад аграриев Гомельского региона - практически 200 тыс. т, отметил Геннадий Соловей.

Всего под зерновые в регионе было отведено 348 тыс. га, 248 тыс. га - под озимые. "Мы видим, что они дают более высокий урожай", - подчеркнул председатель облисполкома.

"После заготовки кормов, а их мы заготовили на сегодня на 30% больше прошлогоднего, все активно включились в уборочную кампанию. Перед аграриями стоит задача - убрать урожай без потерь", - сказал губернатор.

По информации обкома профсоюза работников АПК, наиболее высокие темпы уборки в Мозырском (свыше 37%), Хойникском (почти треть), Светлогорском и Брагинском районах (более 26%). В Речицком зерновые убраны на четверти площадей, при этом данный район - лидер по валовому сбору зерна: уже намолочено свыше 23 тыс. т.

Лучший по урожайности в настоящее время также Речицкий район - здесь в среднем на круг намолачивают 30,7 ц, на втором месте Буда-Кошелевский район с 30,1 ц/га, на третьем месте Добрушский район с 28,2 ц/га.

"Посевную мы провели в оптимальные сроки, хотя и было двухнедельное отставание от прошлого года. В процессе вегетации мы видели, что зерно наливается эффективно, биологическая урожайность была более 30 ц/га, однако отрицательно на результат повлияли погодные условия. Но наши механизаторы не останавливаются, убирают. Мы нацелены на то, чтобы выйти на уровень не ниже прошлого года", - подчеркнул Геннадий Соловей.-0-

 
 
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Из общего по стране 1 млн т зерна вклад аграриев Гомельского региона - практически 200 тыс. т, отметил Геннадий Соловей.
 
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