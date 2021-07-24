В Кировском районе сегодня чествовали первый экипаж-тысячник

Источник материала: БелТА

24 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первый экипаж-тысячник чествовали сегодня в Кировском районе Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила председатель Кировского райисполкома Галина Слабодникова.

"В этом году в нашем районе и Могилевской области первым экипажем-тысячником стал молодежный экипаж двоюродных братьев Андрея и Сергея Дроздов из ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского". Первую тысячу тонн зерна они намолотили вчера где-то к 17.00, - рассказала председатель райисполкома. - Ребята уже несколько лет показывают высокие результаты в уборке урожая. В прошлом году они тоже стали первыми тысячниками как в нашем районе, так и в Могилевской области".

Сегодня поздравить ударников уборочной кампании приехали председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, руководство района и хозяйства. Они передали экипажу благодарственные письма, ценные подарки и денежную премию.

По словам Галины Слабодниковой, на полях Кировского района уборочная идет высокими темпами. "Из-за погодных условий уборочную зерновых мы начали достаточно рано. На данный момент убрано уже 28% площадей. Параллельно заканчивается уборка озимого рапса - он убран на 92% площадей нашего района", - отметила она.

Всего в Могилевской области 170 хозяйств - все они активно включились в уборочную кампанию. На данный момент уже убрано 80% озимого рапса и 15% зерновых на площади 45 тыс. га. Средняя урожайность составила 31,9 ц/га. Как отметили в Могилевском облисполкоме, в прошлом году в эти дни уборка зерновых только началась. Тогда было убрано всего 2% площадей.-0-