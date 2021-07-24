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ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
24.07.2021 15:47 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1000 велосипедистов приняли участие в акции памяти "Во имя Победы". Велопробег протяженностью 14 километров стартовал от мемориального комплекса "Брестская крепость – герой", а финишировал в деревне Скоки Брестского района. -0-
Фото Вадима Якубенка
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Велопробег протяженностью 14 километров стартовал от мемориального комплекса "Брестская крепость – герой", а финишировал в деревне Скоки Брестского района.
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