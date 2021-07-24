ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте

24.07.2021 15:47 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1000 велосипедистов приняли участие в акции памяти "Во имя Победы". Велопробег протяженностью 14 километров стартовал от мемориального комплекса "Брестская крепость – герой", а финишировал в деревне Скоки Брестского района. -0-

Фото Вадима Якубенка

ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте

ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
ФОТОФАКТ: Велопробег "Во имя Победы!" прошел в Бресте
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Велопробег протяженностью 14 километров стартовал от мемориального комплекса "Брестская крепость – герой", а финишировал в деревне Скоки Брестского района.
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Гомельской области зерновые убраны на 23% площадей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

23.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by