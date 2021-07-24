|
ФОТОФАКТ: На улицах Бреста заработали арочные охлаждающие устройства
24.07.2021 19:03 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улицах Бреста в местах большого скопления людей заработали арочные охлаждающие устройства. Четыре такие конструкции работают на пересечениях улиц Советской и Островского, Советской и Маяковского, Советской и Набережной, Ленина и Интернациональной.-0-
Фото Вадима Якубёнка
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На улицах Бреста в местах большого скопления людей заработали арочные охлаждающие устройства. Четыре такие конструкции работают на пересечениях улиц Советской и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)