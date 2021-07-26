Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске в 12 местах

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 12 местах, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Отмечается, что с 12.00 до 24.00 системы слежения будут работать на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, 99, пр.Партизанском, 75, ул.Орловской, 80 (60 км/ч) и пр.Независимости, 156 (80 км/ч).

С 19.30 до 03.00 датчики контроля скорости включат на пр.Партизанском, 108, к.2, ул.Кальварийской, 25, ул.Маяковского, 24 и 101, пр.Партизанском, 8, ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь и ул.Чкалова, 1 (60 км/ч).

ГАИ призвала водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-