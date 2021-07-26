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В Минске на пересечении ул.Долгобродской и пер.Козлова временно не работает светофор
26.07.2021 08:45 — Новости регионов | БелТА
Источник материала: БелТА
26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении ул.Долгобродской и пер.Козлова днем не будет работать светофор, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Светофор будет выключен с 9.00 до 13.00. На этом участке дороги проводятся ремонтные работы.
ГАИ призвала водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.-0-
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Светофор будет выключен с 9.00 до 13.00. На этом участке дороги проводятся ремонтные работы.
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