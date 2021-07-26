В Минске на пересечении ул.Долгобродской и пер.Козлова временно не работает светофор

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении ул.Долгобродской и пер.Козлова днем не будет работать светофор, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Светофор будет выключен с 9.00 до 13.00. На этом участке дороги проводятся ремонтные работы.

ГАИ призвала водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.-0-