﻿ Материальную помощь к школе получат около 22 тыс. многодетных семей Брестской области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Материальную помощь к школе получат около 22 тыс. многодетных семей Брестской области

26.07.2021 08:45 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области единовременную материальную помощь к учебному году получат 21 832 многодетные семьи, в которых воспитывается 46 412 школьников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Финансовая поддержка предусмотрена государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2021-2025 годы. Согласно документу матпомощь выплачивается семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого ребенка-школьника. Больше всего таких семей в областном центре - 4138. Второе место по количеству многодетных семей традиционно занимает Столинский район - 2220. Замыкает тройку лидеров Пинск - 2150 многодетных семей.

Всего на эти цели планируется направить более Br3,5 млн. В среднем по области сумма выплаты на одного ребенка составляет Br74. Конкретный размер помощи устанавливают местные Советы депутатов в зависимости от возможностей бюджета, в размере до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа текущего года. Так, в Барановичах, Пинске, а также Барановичском, Пинском, Ляховичском и Ганцевичском районах на каждого учащегося из многодетной семьи выделяется по Br80. В Бресте, Березовском, Брестском, Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Кобринском, Пружанском и Столинском районах - по Br70. В Каменецком и Малоритском - по Br77, в Ивацевичском и Лунинецком - по Br75.

За получением единовременной денежной помощи многодетным родителям следует обращаться в органы соцзащиты по месту жительства. На 23 июля выплаты уже получили 5,8 тыс. семей (26,8%) на 11,9 тыс. детей.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Финансовая поддержка предусмотрена государственной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2021-2025 годы.
 
Новости дня
Новости регионов
 
Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в Минске в 12 местах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by